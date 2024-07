– Renten skal ned, og nesten alt annet skal opp

Helsesektoren er spesielt viktig, ettersom sektoren hadde den største EPS-nedgangen noensinne i 2023. EPS-en har siden den gang skutt i været grunnet Novo Nordisk og Eli Lilly, som står ansvarlig for GLP-1-medisinen. Med andre ord har det vært en smal oppgang i aksjeprisene i helsesektoren også.

Arbeidsmarkedet avtar

Sysselsettingen i amerikansk privatsektor har vokst med 146.000 pr. måned i forrige kvartal, den svakeste takten siden gjenopprettingen fra pandemien. Arbeidsledigheten har økt fra 3,4 til 4,1 prosent, og nærmer seg historiens største økning utenom resesjoner, ifølge Citi.

Lønnsveksten i USA avtok til omtrent 5 prosent vekst i første kvartal. Foreløpige data for andre kvartal antyder en lignende takt, som avtar gjennom kvartalets slutt.

Hvorfor skulle det amerikanske arbeidsmarkedet avta? Citi mener at pandemien forårsaket store og uvanlige svingninger, ikke bare i den generelle økonomien, men i sammensetningen av økonomisk aktivitet. Selv om foreløpige data er upålitelige, utgjorde økningen i offentlige ansatte mer enn en tredjedel av alle jobbøkninger i juni. Et mønster med skarpe nedadgående revisjoner av tidligere måneder antyder at rapporterte jobbøkninger faktisk kan være overdrevet.

Rentekutt-håp

Med den amerikanske arbeidsledigheten som har økt mer enn et halvt poeng det siste året, lønnsveksten som avtar, og Feds styringsrente over arbeidsledighetsraten, tror de at «komiteens treghet» vil holde Fed på vent når dens «policymaking committee» møtes senere denne måneden.

Innen september forventer Citi sannsynlige tiltak for å bevege amerikansk pengepolitikk bort fra Feds selvbeskrevne «restriktive» holdning. Hvis så, vil Fed gjøre dette mens bedriftsoverskuddene vokser.

Morgan Stanley Research mener dataene peker på en økonomi som er på vei mot en myk landing, og uten et stort økonomisk sjokk, gjentar de forventningen om et 25 basispunkts kutt i september, etterfulgt av 25 basispunkts kutt på hvert møte gjennom midten av neste år, altså tre kutt i år.

«Til tross for investorbekymringer over økonomiske data, fortsetter Morgan Stanley Research å forvente en myk landing for den amerikanske økonomien.»