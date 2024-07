Porteføljeforvalter skyr teknologisektoren - anbefaler mindre selskaper

Teknologisektoren har vært knallsterk etter at AI-bølgen kom og siden starten av 2023 er Nasdaq steget fra rundt 10.400 poeng tik nå nesten 17.900 poeng. Det tilsvarer en oppgang på nesten 70 prosent og porteføljeforvalter Chad Morganlander sier at teknologi ser sårbart ut. Han mener man heller bør se på andre sektorer og selskaper med lavere markedsverdi.

Forvalteren i Washington Crossing Advisors sier at aksjene i Russell 2000, som er en indeks for selskaper med lavere markedsverdi, har en stigende trend og vil kunne fortsette å stige fremover.

Under et intervju med CNBC sier han at Russell 2000 ved slutten av kvartalet var omtrent to standardavvik fra normen på verdsettelsen mot det bredere markedet og at vekstforventningene er mye lavere.

Indeksen falt i starten av året, men har hentet seg kraftig inn og er opp 12 prosent hittil i år. Dette er langt svakere enn S&P 500 og Nasdaq som er opp henholdsvis 18,8 og 21,7 prosent.

Det er ikke bare selskaper med lav markedsverdi Morganlander liker, han synes også store verdiaksjer er interessante.

«Vi har for første gang på 18 til 24 måneder økt eksponeringen mot store verdiaksjer», sa han til CNBC.

Liker disse aksjene

Morganlander sier at han selger seg ned i store teknologiaksjer og i olje- og gassektoren. Han mener at begge sektorene er sårbare for det han tror han være en global avmatning som vil fortsette inn i 2025. Samtidig liker han Microsoft.

Morganlanders liker også jernbanetransportselskapet Union Pacific.

«Vi mener at verdsettelsen for Union Pacific er ganske billig med en P/E på 15-ganger», sa Morganlander.

Han er også positiv til helsesektoren og porteføljeforvalteren liker United Health. Han sier at aksjen har en P/E på rundt 17-gangeren inntjening som er konkurransedyktig ifølge porteføljeforvalteren.