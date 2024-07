Rødt på Wall Street

Saken oppdateres.

Det amerikanske aksjemarkedet åpnet opp torsdag, men utover dagen falt de ledende indeksene. CNBC skriver at dette kommer av gevinstsikring hos investorene. Onsdag hadde Nasdaq den verste dagen på børsen siden desember 2022 med et fall på 2,8 prosent.

Samtidig virker nedsalget å være bredere enn bare i teknologisektoren. Samtlige sektorer utenom én (totalt 11 sektorer) falt torsdag og dro med seg S&P 500 nedover.

«Det er litt gevinsttaking», sa Keith Buchanan, senior porteføljeforvalter i Globalt Investments til CNBC.

S&P 500 falt 0,78 torsdag til 5.544,50 mens teknologiindeksen Nasdaq falt 0,70 prosent til 17.871,22. Industritunge Dow Jones falt 1,28 prosent til 40.669,49.

Volatilitetsindeksen - VIX - steg over 10 prosent til 15,91. 10-årsrenten steg til 4,197 prosent, mens 30-årsrenten steg til 4,413 prosent mandag.

Geopolitiske spenninger

Onsdag fikk en rekke teknologiaksjer juling på New York-børsen etter meldinger om strammere eksportrestriksjoner fra USA på grunn av økte geopolitiske spenninger. Ifølge Bloomberg vurderer Biden-administrasjonen å slå ned på selskaper som eksporterer kritisk teknologi til Kina. Samtidig skal Donald Trump ha uttalt at Taiwan burde betale USA for å forsvare landet.

I løpet av gårsdagens handel falt AMD 10,2 prosent mens Nvidia falt 6,6 prosent. Torsdag falt AMD 2,4 prosent mens Nvidia steg rundt 2,7 prosent.

FAANG-aksjene

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en god dag på børs torsdag.

Facebook steg 3,07 prosent til 476,18 dollar.

Amazon falt 2,22 prosent til 183,75 dollar.

Apple falt 2,03 prosent til 224,24 dollar.

Netflix falt 0,68 prosent til 643,04 dollar.

Alphabet falt 1,80 prosent til 177,76 dollar.

Makro

Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 243.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet 230.000 førstegangssøkende.

Samtidig har det blitt kjent at Philadelphia Federal Reserve Bank-indeksen endte på 13,9 poeng i juli, godt over forventningene på 2,9 poeng.

Den europeiske sentralbanken velger å holde styringsrenten (refirenten) uendret på 4,25 prosent, akkurat som forventet.

Olje og gass

September-kontrakten på WTI-oljen falt 0,8 prosent til 82,21 dollar pr. fat, mens Brent-oljen falt 0,6 prosent til 84,59 dollar pr.fat.

Den amerikanske naturgassen steg 2,9 prosent til 2,09 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) steg 2,42 prosent til 32,33 euro/MWh.

Krypto

Bitcoin falt 1,91 prosent til 63.435,36, mens Ethereum falt 0,69 prosent til 3.398,90.