Bedre enn ventet fra Netflix

Etter markedet stengte i New York slapp Netflix sine tall for andre kvartal. Selskapet leverte en inntjening per aksje på 4,88 dollar mot ventet 4,74 og dermed marginal bedre enn det konsensus ventet i forkant. I samme periode i fjor var inntjeningen per aksje 3,29 dollar.

Analytikerne lå før rapporten inne med en omsetning på 9,53 milliarder dollar, også her kom tallene inn over konsensus ettersom omsetningen endte på 9,56 milliarder dollar. I samme periode i fjor var omsetningen 8,19 milliarder dollar.

Selskapet skal også vise live-sport, som NFL på 1. juledag de neste tre årene, noe som mest sannsynlig vil øke annonseinntektene.

Øker antall brukere

Et tall som er viktig for Netflix er antall abonnenter. Analytikerne ventet at selskapet ville rapporterte at antall betalende abonnenter var 274,4 millioner, ifølge StreetAccount. Fastiten viste at Netflix ved utgangen av andre kvartal har 276,65, som er bedre enn ventet.

I samme periode i fjor hadde Netflix omtrent 270 millioner brukere.

Netflix fikk 8,05 millioner nye abonnenter i andre kvartal mot ventet 4,87 millioner nye abonnenter.

I etterhandelen startet aksjen ned kraftig og var ned 6 prosent, men har i senere tid hentet inn noe av fallet i etterhandelen og er i skrivende stund ned 3,12 prosent. Aksjen falt 0,68 prosent på børsen torsdag i forkant av tallene.



Forrige kvartal advarte Netflix investorer om at de ville slutte å gi kvartalsvis medlemskapstall eller gjennomsnittlig inntekt per bruker fra og med neste år, og sa at selskapet ville fokusere på inntekt og driftsmargin som de primære økonomiske målene.

Avgjørelsen viser Netflix sitt «skifte fra en høy vekst og lav profitt til lav vekst og høy profitt virksomhet», ifølge et analytikernotat fra Wedbush forrige uke. Notatet understreker imidlertid at selv om Netflix har et stort forsprang på sine konkurrenter når det gjelder streamingvirksomheten, er dette skiftet «langt fra fullført.»