I følge Norges Bank er feilen nå rettet og systemene er opp å går som normalt.

«Det stemmer som du skriver at vi har hatt problemer med F-lånsauksjonen og enkelte andre ikke-kritiske systemer i formiddag. Denne saken er nå løst, og systemet fungerer som normalt», skriver pressesjef Bård Ove Molberg i en epost til E24.

Han opplyser videre at problemene lå hos Intility som er en leverandør og spørsmål om årsaken må rettes til dem.

Norges sentralbank har måttet gjennomføre dagens F-lån-auksjoner over telefon og e-post etter det globale databruddet.



Ifølge Bloomberg opplevde Norges Bank problemer med innlogging på nett-systemene.

Sentralbanken svarte imidlertid ikke Bloomberg om problemene var relatert til det bredere avbruddet, og det ble heller ikke spesifisert i e-posten.

F-lån er instrumentet som primært brukes til å tilføre likviditet til banksystemet. Det er et viktig instrument for å holde de korteste pengemarkedsrentene nær styringsrenten. Det fungerer ved at Norges Bank auksjonerer ut lån med faste renter til banker i bytte mot en form for sikkerhet. Dette gjør at banker får tilgang til lån uten å måtte skaffe det fra andre banker.

Innskuddsdelen av disse F-lånene skjer i en flerprisauksjon, hvor banker sender inn bud på ønsket beløp og rente. Denne prosessen skjer vanligvis elektronisk, men gjennomføres i dag over telefon og e-post.