SAS søker om avnotering etter godkjennelse av redningsplan

I en børsmelding fredag ettermiddag skriver SAS at deres rekonstruksjonsplan har blitt godkjent av Stockholm tingrett.

Flyselskapet forventer at rekonstruksjonen vil være gjennomført innen august.

Redningsplanen innebærer at SAS går av børs, og alle ordinære aksjer vil kanselleres uten vederlag til aksjonærene, fremgår det av børsmeldingen.

Flyselskapet vil dermed få en ny eierstruktur, og det skal utstedes unoterte aksjer til de nye eierne. Investeringsselskapet Castlelake, Air France-KLM, Lind Invest og den danske staten vil overta størstedelen av eierskapet i flyselskapet, mens resterende andeler tilfaller usikrede kreditorer som tilbakebetaling for utestående krav.

Videre fremgår det av børsmeldingen at selskapet planlegger en økning av aksjekapital gjennom en fondsemisjon til 4.500 millioner svenske kroner, uten utstedelse av aksjer. I tillegg til dette, vil investorene også investere totalt 725 millioner dollar, tilsvarende 7.889 millioner norske kroner, gjennom nye sikrede konvertible obligasjoner.

I forbindelse med beslutningen har selskapet søkt om strykning av sine aksjer fra notering på Stockholm-, København- og Oslo-Børs. Oslo Børs bekrefter at søknaden er mottatt i en egen børsmelding.

Siste handelsdag for eksisterende aksjer forventes å være to dager etter at beslutningen fra tingretten trer i kraft, opplyses det i børsmeldingen.