Meta-sjef Mark Zuckerberg sier at Donald Trumps reaksjon etter at han ble forsøkt drept var inspirerende og «badass», ifølge Bloomberg.

– Å se Donald Trump reise seg etter å ha blitt skutt i ansiktet og pumpe neven i været med det amerikanske flagget er en av de mest badass tingene jeg har sett i mitt liv, sier Zuckerberg.

Den omstridte Meta-sjefen sier riktignok at han hverken støtter Joe Biden eller Trump og at han ikke planlegger å være involvert i valget på noen som helst måte, men kommentarene føyer seg inn i rekken av flere støttekommentarer fra rike personer til Trump de siste dagene.

It's complicated

Forholdet mellom Trump og Zuckerberg har vært komplisert med tanke på Trumps bruk av Metas produkter for å nå ut til sine velgere. Selskapet måtte suspendere den tidligere presidenten fra både Instagram og Facebook i kjølvannet av kongresstormingen 6. januar 2021.

Selv om kontoene er åpnet igjen, har ikke Trump tilgitt Meta eller Zuckerberg for sine handlinger. Han foreslo nylig at han planlegger hevn. Tidligere i år kalte han Facebook for «folkets fiende» og advate Mark Zuckerberg:

«Alt jeg kan si, er at hvis jeg blir valgt til president, vil vi forfølge valgsvindlere på nivåer som aldri før er sett, og de vil bli sendt i fengsel i lange perioder,» skrev Trump på Truth Social, ifølge nyhetsbyrået.