Etter svak åpning har de ledende indeksene på New York-børsen falt ytterligere fredag kveld.

Oppdatert kl. 18.15 norsk tid ser det slik ut på Wall Street:

Nasdaq-indeksen faller 0,36 prosent til 17.807,04 poeng. Dow Jones er ned 0,64 prosent og står i 40.406,58 poeng. S&P 500 faller 0,26 prosent og står i 5.530,26 poeng.

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen gikk Nasdaq-indeksen ned 0,2 prosent og sto i 17.829,95 poeng mens Dow Jones falt 0,4 prosent til 40.494,15 poeng. S&P 500 falt 0,1 prosent til 5.540,91 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,239 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,76 prosent til 16,21.

«Presset på Biden øker, så i den grad det er en «Trump-trade» som ligger bak ukens markedsbevegelser så langt, ser det ut til å kunne fortsette på vei inn i helgen», skriver DNB Markets i en rapport.

CrowdStrike

Cybersikkerhetsfirmaet CrowdStrike straffes knallhardt i aksjemarkedet etter at en oppdatering førte til et stort strømbrudd, som påvirket bedrifter over hele verden.

Ifølge CNBC skal problemene skyldes en defekt funnet i en innholdsoppdatering for Windows.

Kl. 20.15 norsk tid er aksjen ned 11,4 prosent.

Marketwatch skriver at Crowdstrike-sjefen George Kurtz har tapt 32 millioner dollar på kursraset fredag, på papiret. Det regnes ut til 350 millioner norske kroner.