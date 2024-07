Ifølge en filing hos det amerikanske finanstilsynet (SEC) har Berkshire Hathaway solgt 33,9 millioner aksjer i Bank of America for rundt 1,48 milliarder dollar – tilsvarende rundt 16 milliarder norske kroner.

Bloomberg skriver at etter handelen eier konglomeratet fortsatt 998 millioner aksjer i storbanken, til en verdi av rett over 42 milliarder dollar. Det gjør Berkshire Hathaway til en av de største eierne i banken. Så langt i år er Bank of America-aksjen opp over 26 prosent.

Berkshire Hathaway som ledes av investorlegende Warren Buffett, investerte 5 milliarder dollar i Bank of America tilbake i 2011 da banken fortsatt var i søkelyset etter Finanskrisen.

Avtalen besto av både aksjer og opsjoner som senere har blitt utøvd, i tillegg til at Berkshire Hathaway har kjøpt ytterligere aksjer i banken i etterkant.

Investeringsselskapet har også investeringer i flere andre banker, blant annet Wells Fargo og JPMorgan Chase.