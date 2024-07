Berkshire Hathaway har kjøpt tilbake aksjer med begge hendene og dermed redusert antall aksjer de siste årene. Grunnen er at Warren Buffett mener dette tilbakekjøpsprogrammet er en effektiv måte å belønne de langsiktige aksjonærene. Det skriver CNBC.

I løpet av de fem og et halvt år (22 kvartaler) har konglomeratet kjøpt tilbake aksjer for nesten 75 milliarder dollar. Det tilsvarer nesten 820 milliarder kroner og er over 10 prosent av de utestående aksjene, ifølge Greggory Warren, som er Berkshire-analytiker hos Morningstar.

Oraklet fra Omaha initierte tilbakekjøp av egne aksjer i 2011 og har gjort dette når aksjemarkedet har vært dyrt priset. Buffett mener at tilbakekjøp er gunstig ettersom man som aksjonær ikke trenger å bruke en krone på å øke sin eierandel, dersom man holder på aksjene.

To krav

I sitt årlige brev til Berkshire-aksjonærene skrev Buffett i 2011 at tilbakekjøp gjør at de øker aksjonæres eierandel i porteføljeselskapene og at når pris/verdi-forholdet er riktig, er denne veien den enkleste og mest sikre måten å skape aksjonærverdier på.

Samtidig har Buffett to krav som må oppfylles for at de vil kjøpe tilbake egne aksjer. Det første er at Berkshire-aksjen omsettes for mindre enn den er verdt og det andre at Berkshire fortsatt vil ha rikelig med kontanter for å kunne foreta investeringer i etterkant av tilbakekjøpene.

I første kvartal 2024 kjøpte Berkshire tilbake aksjer for 2,6 milliarder dollar, opp fra 2,2 milliarder dollar i fjerde kvartal 2023.

UBS estimerer at Berkshires aksjer handles til rundt 6 prosent rabatt, sammenlignet med den gjennomsnittlige rabatten på 19 prosent siden konglomeratet gjenopptok tilbakekjøp i 2018. Banken estimerer også at Berkshire kjøpte tilbake aksjer for nesten 2,5 milliarder dollar i andre kvartal.

Hittil i år har aksjen klatret rundt 20 prosent som er bedre enn S&P 500 som er opp 16 prosent.