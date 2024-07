Fredagens store børstaper får enda mer juling

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,1 prosent og står i 17.917,27 poeng mens Dow Jones stiger 0,3 prosent til 40.414,52 poeng. S&P 500 stiger 0,7 prosent til 5.542,06 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,22 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,6 prosent til 16,09.

Ifølge DNB Markets priser markedet inn at Fed vil kutte renten i september. Forrige ukes positive nøkkeltall med avtagende inflasjon støtter dette.

IT-trøbbel

«De amerikanske indeksene falt fredag, på en dag som i stor grad handlet om en mislykket programvareoppdatering fra CrowdStrike, som bidro til et globalt IT-avbrudd. Systemer som drives av Microsoft ble rammet, mens Linux og Mac ikke ble påvirket. Fredagens hendelse representerer den største IT-stansen i historien», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Fredag stupte CrowdStrike over 11 prosent, og kort tid etter at mandagens handel tok til faller aksjen ytterligere 8,4 prosent.

Exit Biden

Søndag kveld varslet USAs president, Joe Biden, at han ikke vil stille til gjenvalg, samtidig som han ga sin støtte til visepresident Kamala Harris som demokratenes nye presidentkandidat. Ifølge CNBC har Harris allerede fått inn rundt 50 millioner dollar i donasjoner på under ett døgn.

Tirsdag skal to av de såkalte Magnificent Seven-selskapene, Tesla og Alphabet, presentere sine kvartalstall.