Buffett under flaggegrense: Kvitter seg med enda flere elbil-aksjer

Warren Buffett og hans Berkshire Hathaway har solgt unna en ny blokk med aksjer i den kinesiske bilprodusenten BYD, melder Bloomberg.

Det seneste salget senker Berkshires eierandel til under 5 prosent.

For to år siden var eierskapet oppe i mer enn 20 prosent – og passeringen av flaggegrensen ved 5 prosent nå innebærer at Buffett og Berkshire ikke lenger behøver å børsmelde ytterligere salg.

Buffetts investeringsselskap eier nå 4,94 prosent i BYD, fremgår det av en børsmelding ved Hongkong-børsen. Før salget eide Berkshire Hathaway 5,06 prosent.

Kom inn i 2008

Nyhetsbyrået skriver at Buffett har opplevd en kursoppgang på 2.000 prosent etter sitt tidlige veddemål i BYD, som har gått fra å være en lite kjent kinesisk batterileverandør til mobiltelefoner til å bli en av verdens største produsenter av hybrid- og elbiler på litt under 20 år.

Det var tilbake i 2008 at Berkshire Hathaway satset 232 millioner dollar i BYD ved å kjøpe 225 millioner av BYDs Hongkong-noterte aksjer, noe som ga en eierandel på 10 prosent.

Ifølge Reuters startet Berkshire å selge aksjer igjen i august 2022, etter at BYD-aksjen hadde gått mer enn 20-gangeren.

I fjerde kvartal i fjor oppnådde BYD statusen som verdens største elbilprodusent, ved å selge flere elbiler enn Tesla gjennom perioden. Senere har Tesla gjeninntatt topplassen – i andre kvartal solgte den amerikanske elbilaktøren 443.956 biler, mot BYDs elbilsalg på 426.039, ifølge nyhetsbyrået.