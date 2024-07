Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:



Torstein Hagen suser mot en formue på 100 milliarder kroner. På under tre måneder har han tjent mer enn 30 milliarder på kursoppgangen i Viking Holdings på New York-børsen.

I starten av mai ble cruiseselskapet børsnotert til en kurs på 24 dollar, og nå har aksjen steget helt til 37 dollar. Torstein Hagens aksjer er dermed verdt 91,5 milliarder kroner.

Utsiktene har ikke vært så lyse som nå siden oljeboomen for 15 år siden. Det sier Kåre Øyvind Vassdal, toppsjef i den maritime systemleverandøren Brunvoll.

Det familieeide konsernet tjente 123 millioner kroner i fjor. Omsetningen ble økt med 26 prosent til 1,4 milliarder. Målet er å nå 2 milliarder kroner i 2025.

Tidligere fotballproff Stefan Strandberg selger leiligheten på 363 kvadratmeter på Aker Brygge i Oslo. Med en prisantydning på 65 millioner kroner sikter han mot kjempegevinst.

Strandberg betalte 38 millioner da han kjøpte leiligheten for fire år siden. Prisen han ønsker nå, vil gi en verdistigning på 27 millioner. Eller 6,75 millioner kroner pr. år.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om presidentvalget i USA. Det var ikke en stor overraskelse at Joe Biden søndag trakk seg som presidentkandidat, og det store spørsmålet nå er om Donald Trump kommer lettere til en ny presidentperiode.

Vi tror det blir vanskeligere for Trump med Kamala Harris som motpart enn med en gammel og sliten Biden. Vi tror Trump vil vinne et valg mellom de to, men bare knapt, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

Norsk Hydro: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Vår Energi: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.00

Statkraft: Kl. 08.00, webcast kl. 09.30

Tietoevry: Kl. 08.00

Makro:

Norge: Skatteregnskap juni, kl. 08.00

Finland: Arbeidsledighet juni, kl. 07.00

Danmark: Forbrukertillit juli, kl. 08.00

Canada: Nyboligpriser juni, kl. 14.30

USA: Bruktboligsalg juni, kl. 16.00

ØMU: Forbrukertillit juli flash, kl. 16.00

Annet:

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Utenlandske:

Alphabet, Tesla