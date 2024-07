Positive signaler fra NOD-kunde

Logitech, en av de største kundene til Nordic Semiconductor (NOD), la i går kveld frem tallene for regnskapsmessige første kvartal 2025.

Selskapet oppjusterer omsetningsguidingen for regnskapsåret 2025 (april til mars) fra tidligere 4,3 til 4,4 milliarder dollar til mellom 4,34 og 4,43 milliarder dollar.

«Vi ser en positiv overførbarhet til Nordic Semiconductor på grunn av sterk utvikling i NOD-relevante segmenter og lagerbeholdninger på et svært sunt nivå», skriver ABG Sundal Collier ifølge TDN Direkt.

Salgsveksten ventes nå til mellom 1 og 3 prosent i regnskapsåret, mot tidligere 0 til 2 prosent. Lagerbeholdningen endte på 460 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, noe som tilsvarer en nedgang på 20 prosent på årsbasis.

Positive trender

«Alt i alt ser vi positive trender i denne rapporten fra et Nordic perspektiv», skriver analytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets i en fersk kommentar.

I kommentaren til Wang Bjørnsen omtaler han Logitechs første kvartal 2025 som andre kvartal 2024. Følgelig blir første kvartal tilsvarende fjerde kvartal 2024 for Logitech. Det antas at dette gjøres for å gjøre sammenligningen relevant for Nordic Semiconductor.

«Årsveksten i det relevante segmentet for datautstyr økte til 15 prosent sammenlignet med året før, opp fra 9 prosent vekst i første kvartal. Salgsguidingen for regnskapsåret 2025 ble oppjustert noe. Gjennomsnittlig lagertid (DOI) økte fra 66 dager i første kvartal til 67 dager, og Logitech fortsatte for andre kvartal på rad å betydelig øke sine varelagerkjøp», heter det i kommentaren.