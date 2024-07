Laksearving Gustav Magnar Witzøe eier 97 prosent av aksjene i familiekonsernet Kvarv, og i oktober trådte han inn i styret.

Kvarv er hovedaksjonær i laksegiganten SalMar, og konsernet har nå lagt frem regnskapet for fjoråret.

«Når jeg går inn i styret i familieselskapet er det med stor respekt for historien, det som er bygget og verdiene det er bygget på. Likevel har jeg blikket rettet fremover», skriver Witzøe i årsrapporten.

Videre skriver han at han ser frem til å bidra, både med ressurser og engasjement.

«Gjennom det generasjoner før meg har skapt har jeg fått større muligheter enn de fleste til å bidra. Det er et ansvar som motiverer meg», fortsetter han.



Betaler millionbeløp i skatt daglig

I årsberetningen skriver styret at fjoråret var et begivenhetsrikt år for Kvarv. SalMar har gjennomført en av de største industrielle prosessene på norskekysten noensinne, og blitt verdens nest største produsent av atlantisk laks.

I beretningen fra 2022 skrev Kvarv om at konsernets personlige eiere betaler rundt 1 million per dag for å dekke lakseskatt, i tillegg til særnorsk eierskatt. I fjor måtte selskapene i Kvarvkonsernet betale 1,8 milliarder kroner i skatt, hovedsakelig fra SalMar.

SalMar bidro også til økningen i driftsinntekter, som endte på 37,4 milliarder kroner, opp fra 28,1 milliarder året før.

I 2021 delte konsernet ut 1,25 milliarder kroner i utbytte til eierne, for å ha «tilstrekkelig dekning av formues- og (tilhørende) utbytteskatt i 2021 og de to årene etterpå». I fjor valgte familien å ikke ta utbytte.

Kvarv Millioner NOK 2023 2022 Driftsinntekter 37.412,6 28.061,4 Driftsresultat 6.588,7 3.967,7 Resultat før skatt 5.622,4 3.264,1 Resultat etter skatt 2.472,2 2.425,8

Kapitals liste over Norges 400 rikeste viser at far og sønn Witzøe ligger på en 6.plass, med en total formue på 38,5 milliarder kroner i 2023. Dette er en reduksjon på 23,9 prosent fra året før.

Det var E24 som omtalte tallene først.