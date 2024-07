Spotify rapporter om en omsetning på 3,8 milliarder dollar, noe som var i tråd med estimatene på forhånd, ifølge Bloomberg.

Selskapet hadde en EBITDA på 296 millioner dollar i andre kvartal. Det var vesentlig høyere enn konsensus, som forventet 268 millioner.

Markedet er veldig godt fornøyd med tallene og aksjen legger på seg med 13 prosent i førhandelen på Wall Street.

Knuste forventningene

Betalte abonnementer økte med 12 prosent sammenlignet med samme periode fra i fjor til 246 millioner og slo også her analytikernes forventninger.

Det siste året har Spotify hatt som mål om å kutte kostnadene for å øke lønnsomheten gjennom å redusere arbeidsstyrken og trekke tilbake på podcastproduksjonen. Selskapet har også sørget for at premium-abonnementet blir dyrere og rullet ut sin andre prisøkning på et år.