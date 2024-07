General Motors slo forventningene

General Motors leverte tirsdag formiddag regnskapstallene sine for andre kvartal 2024. De solgte 1,04 millioner kjøretøy i andre kvartal.

Inntektene havnet på 47,49 milliarder dollar, mot forventet 45,56 milliarder.

GM guider en fortjeneste pr. aksje for hele året på 9,50-10,50 dollar, opp fra 9-10 dollar. På forhånd var det ventet 9,53 dollar. Inntektene guides til 10-11,4 milliarder dollar, mot tidligere 10,1-11,5 milliarder dollar.

Svakt i Kina

Kina-delen av GM var svakere enn ventet.

«I Kina har vi tatt skritt for å redusere våre lagre, tilpasse produksjonen til etterspørselen og redusere våre faste kostnader, men det er klart at de skrittene vi har tatt, selv om de er betydelige, ikke har vært nok,» sa økonomidirektør Jacobson.

I et aksjonærbrev fremhever adm. direktør Mary Barra fire nøkkeldrivere:

I Nord-Amerika har vi en konsekvent høyt presterende portefølje av ICE-lastebiler og SUV-er når det gjelder volum, markedsandel og margin.

Vår elektriske biler-portefølje skaleres godt, og vi er oppmuntret av de tidlige salgsresultatene, inkludert rekordleveranser i andre kvartal og økende markedsandel.

Vi fortsetter å levere sterke og stabile priser med lavere incentiver enn bransjegjennomsnittet.

Med våre nye investeringer har vi et enda sterkere fokus på marginer og kapital effektivitet.

«Det var virkelig et flott første halvår og andre kvartal, og vi er posisjonert for et veldig sterkt år,» sa finansdirektør Paul Jacobson under en pressebriefing. «Vi forventer å se noe sesongmessig høyere råvarekostnader, samt noen prisutfordringer som vi har antatt i andre halvdel av året.»

Aksjen steg i førhandelen, men da New York-børsen åpnet, falt aksjen. Like før klokken fire norsk tid, hadde aksjen falt 4,8 prosent til 46,92 dollar.