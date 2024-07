Pascal Dupuy er blitt styrtrik på franske fristelser. I fjor solgte han rundt 60 prosent av konditorkjeden Pascal, og nå viser ferske regnskap at han fikk 100 millioner kroner for andelen. Det priser kjeden Pascal til 170 millioner kroner.

Dupuy startet i det små i 1995 med en kjøkkenmaskin og fire kakeformer. Etter salget har egenkapitalen i selskapet han eier med kona og døtrene økt til 163 millioner kroner.

Investor Harald Moræus-Hanssen mener kronekursen er en katastrofe. Han sier vi trenger en politisk styring som tiltrekker seg formuer, ikke en formuesskatt som tar over 50 prosent av verdiskapingen.

Selv har han tjent over 2 milliarder kroner i løpet av to år med kronefall. I fjor høst hadde han to tredjedeler av investeringene sine i olje og gass, og resten i shipping og eiendom.

Nick Walker, konsernsjef i Vår Energi, sier det åpenbart er potensial for økte utbytter neste år. Han forklarer at investeringene vil falle og at produksjonen vil stige, og at kontantstrømmen fra driften dermed vil øke.

Walker får følge av John Olaisen, analysesjef i ABG Sundal Collier. Han tror også på høyere utbytter, og synes oljeselskapets kvartalsrapport tirsdag var marginalt bedre enn ventet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om overturisme. Søndag streiket flere tusen spanjoler på Mallorca, og for noen uker siden ble turister i Barcelona «skutt» på med vannpistoler. Det har vært demonstrasjoner i en rekke andre byer også.

Å overse hvor viktig turismen er for store deler av verden, og særlig i fattige land, er veldig dumt. Vi synes begrepet overturisme er helt feil, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 2. kv.:

Equinor: Kl. 06.45, webcast kl. 09.00

Makro:

Australia: PMI juli flash, kl. 01.00

Japan: PMI juli flash, kl. 02.30

Finland: Eksport- og importpriser juni, kl. 07.00

Finland: Produsentpriser juni, kl. 07.00

India: PMI juli flash, kl. 07.00

Danmark: Bedriftstillit juli, kl. 08.00

Tyskland: GfK forbrukertillit august, kl. 08.00