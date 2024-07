Kontraktsmelding løfter Fredriksen-aksje

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.444,15 poeng, ned 0,2 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 81,65 dollar, opp 0,8 prosent.

I andre kvartal fikk Equinor et justert driftsresultat på 7,48 milliarder dollar, som er marginalt svakere enn andre kvartal i 2023 hvor oljeselskapet fikk et justert driftsresultat på 7,53 milliarder dollar. Vidar Lyngvær, analytiker i Danske Bank, mener Equinor leverte svært gode tall og at selskapet kan vise til en god drift. Aksjen stiger 0,5 prosent til 290,05 kroner.

Tirsdag meldte Vår Energi om et driftsresultat på 992 millioner dollar i andre kvartal, mot 778 millioner dollar året før, noe som endte med en kursoppgang på 0,6 prosent. Onsdag faller aksjen 0,1 prosent til 35,40 kroner.

Archer har sikret en kontrakt med Equinor i Brasil verdt 40 millioner dollar, tilsvarende 440 millioner kroner. Kontrakten har en varighet på to år, med oppstart i november i år – i direkte fortsettelse fra partenes nåværende kontrakt. Den inneholder også en opsjon for forlengelse med to år. John Fredriksens Hemen Holding eier 20,5 prosent av aksjene i selskapet. Aksjen stiger 0,9 prosent til 27,56 kroner.

Carnegie-analytiker Matti Riikonen har senket kursmålet på Tietoevry fra 22,2 til 21 euro, samtidig som han opprettholder sin holdanbefaling. Aksjen faller 1,9 prosent til 222,20 kroner.

Elkem skal heve prisen på sine silikonprodukter for markeder over hele verden, fremgår det av en børsmelding. Prisøkningen har en nedre grense på 10 prosent, mens den øvre grensen er ukjent. Aksjen stiger 0,7 prosent til 21,90 kroner.

Tirsdag falt Norsk Hydro nesten fem prosent etter å ha lagt frem tallene for andre kvartal. Selskapet fikk et justert EBITDA-resultat på 5,8 milliarder kroner, mens konsensus lå på 6,41 milliarder kroner. Onsdag stiger aksjen 0,3 prosent til 61,05 kroner.

The Kingfish Company melder at inntektene i andre kvartal var på 7,3 millioner euro, opp 31 prosent fra året før. Selskapet produserte 512 tonn, 36 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Aksjen stiger 4,3 prosent til 7,30 kroner.