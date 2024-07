Forbereder seg på russisk stortap

Toppsjef i italienske UniCredit, Andrea Orcel, avslører overfor Bloomberg at banken har satt til side 228 millioner euro som følge av en russisk domstols beslutning om å ta beslag i midler i landet.

Det tilsvarer mer enn 2,7 milliarder kroner.

Avsetningen ble ifølge Orcel bokført i andre kvartal.

I mai ble mer enn 460 millioner euro av UniCredits lokale midler fryst av en russisk domstol. Dette ble gjort i forbindelse med et søksmål knyttet til en Gazprom-virksomhet. Deutsche Bank- og Commerzbank-midler ble også fryst i forbindelse med søksmålet.

Senker eksponeringen

UniCredit har så langt ikke gått for noen fullskala exit fra det russiske markedet, slik franske Société Générale har. Banken er imidlertid i gang med en plan som går ut på å redusere den russiske eksponeringen til null innen utgangen av neste år, ifølge nyhetsbyrået.

Virksomheten i Russland betjener både privat- og bedriftskunder, og har mer enn 3.000 ansatte og mer enn 50 filialer.

I midten av mai besluttet en domstol i St. Petersburg å beslaglegge flere UniCredit-eiendeler i forbindelse med et søksmål angående et avbrutt gassprosjekt der UniCredit var involvert. Totalt var det snakk om verdier for 462,7 millioner euro, ifølge Reuters.

UniCredit var en av garantistene i en kontrakt for byggingen av et gassprosesseringsanlegg i Russland, som ble kansellert på grunn av vestlige sanksjoner mot Russland.