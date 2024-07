Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår Oslo Børs ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet minus 0,5 til pluss 0,1 prosent.

Asia

Pilene peker ned i de asiatiske markedene torsdag etter en blodrød dag på Wall Street onsdag.

I Japan fortsetter Nikkei å falle og er ned hele 3,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 2,7 prosent.

Tungvekteren Softbank stupte 7 prosent, mens yen styrket seg for fjerde dag på rad mot den amerikanske dollaren.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,4 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,4 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 1,7 prosent.

Investorer vurderte ferske BNP-tall fra Sør-Korea som var noe under forventningene. På årsbasis vokste BNP med 2,3 prosent i andre kvartal, lavere enn forventningen på 2,5 prosent ifølge Reuters.

Oljeprisen

Oljeprisen faller torsdag. Brent-oljen med levering i september omsettes nå for 81,05 dollar pr. fat, ned 0,8 prosent. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,39 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Den amerikanske WTI-oljen med levering i september omsettes for 76,93 dollar, ned 0,9 prosent.

Wall Street

Det var et bredt fall på Wall Street onsdag for alle de toneangivende indeksene. Teknologiindeksen Nasdaq hadde sin verste børsdag siden november 2022.

Den brede S&P 500-indeksen endte ned 2,3 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones gikk ned 1,2 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq falt hele 3,6 prosent og ble dagens klare taper.

Tirsdag etter stengetid la Tesla frem tallene for andre kvartal. Aksjen endte ned 12,3 prosent onsdag – det største prosentvise kursfallet for Tesla-aksjonærene siden september 2020.

Google-eier Alphabet endte ned 5,1 prosent onsdag etter å ha lagt frem sine kvartalstall tirsdag.

Apple og Amazon falt rundt 3 prosent, mens Microsoft falt 4 og Nvidia nær 7 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,5 prosent før den endte på 1.440,21 poeng.

Onsdag var det Equinor sin tur til å legge frem tallene for årets andre kvartal. Tallene viste et justert driftsresultat på 7,48 milliarder dollar, marginalt svakere enn andre kvartal i 2023. Analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank mener Equinor leverte svært gode tall, mens analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank1 Markets etterlyser en ambisjon om at Equinor blir et mer rendyrket oljeselskap i tiden fremover. Aksjen falt 0,3 prosent til 288,00 kroner.

Kongsberg Gruppen har i 2024 gått som en kule på Oslo Børs, og har mer enn doblet seg i verdi. Onsdag falt aksjen 1,3 prosent før den sluttet på 1.096 kroner.

– Aksjen er overkjøpt, så det er ikke unaturlig med gevinstsikring, sier strateg Paul Harper i DNB Markets til Finansavisen.