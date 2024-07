17 eksperter: Ingen oppside i europeiske aksjer

Usikkerheten ved generell økonomisk vekst, geopolitikk og inntjeningen til selskaper gjør at årets topp er omtrent er nådd, ifølge Bloombergs spørreundersøkelse fra 17 strateger.

Fundamentalt svakt

Makro-nøkkeltall fra Europa og Kina har vært skuffende, heter det. Blant annet falt S&P Global sammensatte innkjøpssjefindeks til 50,1 i juli. Til tross for at en måling over 50 signaliserer vekst, er dette den verste målingen siden februar. Tyskland skuffet særlig og falt under 50-nivået, Frankrike var også svakt.

Dette er ikke gunstig for sykliske aksjer. Samtidig, har sykliske-sektorer opplevd høyere vekst i resultatforventningene enn for eksempel defensive aksjer. Et annet «problem» er at sektorkomposisjonen til europeiske indekser er sterkt preget av slike aksjer – sensitive for økonomien.

Derfor er svake makrotall en ekstra stor risiko og kan resultere i skarpe nedjusteringer av inntjeningsforventningene for de sykliske sektorene.

Svake kvartalsrapporter og høye forventninger

Kvartalssesongen så langt har også vært skuffende (Ryanair, Deutsche Bank og LVMH osv.), og det forblir en av de største bekymringene blant strategene i undersøkelsen.

Så langt har en fjerdedel av MSCI Europe-selskapene skuffet, mens mindre enn halvparten har slått forventningene, ifølge Bloomberg Intelligence. Dette er blant de dårligste resultatene på fire år.

«Jeg kan fortelle deg at fortellingen i Europa blir litt utfordret,» sier BNP Paribas-strategen Georges Debbas. «For at vi skal nå nye høyder, må fundamentene bedres. Det ser mer ut som at oppgangen i andre halvår skyves til første halvdel av 2025.»

«Evnen til å forsvare marginer mens økonomien avtar vil være den viktigste driveren for markedsytelse i andre halvår,» sier Marija Veitmane, senior multi-asset strateg i State Street Global Markets. «Der vil europeiske selskaper sannsynligvis slite.»