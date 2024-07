Flere storbanker anbefaler norske kroner

Den svakeste G-10-valutaen, den norske kronen, blir anbefalt av Societe Generale og Bank of America, skriver Bloomberg.

Kronen har falt mye, over lang tid. Siden 10. juli har kronen falt mer enn 1 prosent tre ganger. Den kjølige inflasjonsrapporten 10. juli, som økte forventningene til et rentekutt ved desember-møtet får også litt av skylden

– Kronen ser veldig, veldig billig ut

Det som lokker bankene, er rentedifferansen mot eurosonen – 75 basispunkter, og det generelt lave nivået på kronekursen.

Kronen har falt 8 prosent mot dollaren og nesten 7 prosent mot euroen i år. Torsdag kostet en euro 12 kroner, den høyeste kursen siden mai 2023.

Bank of America spår at kronen vil viske ut tapene hittil i år mot euroen innen utgangen av 2024, og styrke seg med omtrent 6 prosent neste år. Societe Generale forventer at den vil reversere fallet mot dollaren i år.

«Kronen ser veldig, veldig billig ut for oss,» sa Van Luu, global sjef for valutaer i Russell, en kapitalforvalter med 300 milliarder dollar som har kjøpt opp kronen siden februar.

– Det er ganske sjelden at vi har en lang posisjon i NOK, men akkurat nå virker verdsettelsen ganske overbevisende.

– Lover godt for kronen

Pengepolitiske lettelser i Norge vil sannsynligvis ta lengre tid enn hos hovedkonkurrentene. Samtidig vokser Norges økonomi raskere enn forventet og presterer også på andre områder. Norge har det sterkeste overskuddet på driftsbalansen i utviklede Europa og blant de laveste arbeidsledighetsratene, skriver Bank of America-strategene.

Michael Hart, senior FX-strateg, peker på at den norske kronen har prestert når det har vært uro i Frankrike. Når differansen mellom franske renter og andre renter har økt, har kronen gjort det bra.

– Vi er faktisk ganske positive til NOK, sier Hart.

Ifølge Bloomberg-strateger gir opsjonsmarkedet en fordel til kroner målt euro. De peker på høye volumer i den forventede volatiliteten i EUR/NOK-opsjoner. Det kan tyde på det bygges posisjoner til fordel kronen mot det pengepoliske møte i Norges Bank i midten av august, som er nesten en måned før neste ESB-samling.

Fortsatt usikkerhet

«Hvor enn jeg er, blir jeg spurt hvorfor den norske kronen ikke er sterkere,» sa sjef for global FX i Amundi, Andreas Koening. «De er long, og de er ikke fornøyde. Så det er en pain trade [vond posisjon å sitte i].»

«Kronen selges veldig lett,» sa Societe Generales sjef for FX, Kit Juckes. «Mange går inn i den og blir skuffet når den begynner å svekke seg.»