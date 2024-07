Oljeserviceselskapet TechnipFMC hadde inntekter på 2.325 millioner dollar i andre kvartal mot 1.972 millioner dollar i andre kvartal i fjor, ifølge kvartalsrapporten torsdag.

På forhånd var det ventet inntekter på 2.243 millioner dollar, ifølge konsensus innhentet fra Bloomberg.



Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, var på 361 millioner dollar i andre kvartal, mot 206 millioner dollar i samme periode året før. Analytikerne ventet en justert-EBITDA på 331 millioner dollar.

Justert EBITDA-margin ble 15,5 prosent, en økning på 10,4 prosent fra året før.

Justert resultat pr. aksje ble 0,43 dollar, opp fra 0,10 dollar i andre kvartal 2023. På forhånd ventet analytikerne et justert resultat pr. aksje på 0,31 dollar, ifølge S&P Global Market Intelligence.

Sterk subsea-virksomhet

Subsea-virksomheten opplevde den største veksten og hadde inntekter på 2.009 millioner dollar, en vekst på 24 prosent fra 1.618 millioner dollar i andre kvartal 2023.

Driftsresultatet fra segmentet økte med over 80 prosent til 277,7 millioner dollar mot 153,4 millioner i fjorårets andre kvartal.

«Den sekvensielle inntektsforbedringen var i stor grad drevet av økt prosjektaktivitet i Nordsjøen og Mexicogulfen. Tjenesteinntektene økte også hovedsakelig på grunn av sesongmessig forbedring», heter det i rapporten.

Rekordstor ordrebok

Ordreinntaket i kvartalet var 3.092 millioner dollar, lavere enn fjorårets andre kvartal på 4.447 millioner dollar. Av det totale ordreinntaket sto subsea-virksomheten for 2.838 millioner dollar.

Samtidig er ordreboken nå rekordhøy på 13,9 milliarder dollar, fordelt på 3.1 milliarder for andre halvår 2024, 4,5 milliarder dollar i 2025 og de resterende milliardene i 2026 og senere.

Den totale ordrereserven fra Subsea var på 12,9 milliarder dollar.

«Et rekordnivå for selskapet, med ordrer som overstiger inntektene i ti av de siste 11 kvartalene. Vi er godt posisjonert for at subseaordrer kan nærme seg 10 milliarder dollar for året, noe som gir oss fortsatt tillit til å oppnå 30 milliarder dollar i ordrer over en treårsperiode som avsluttes i 2025. Vi forventer at denne aktiviteten vil drive videre vekst i ordreboken», sier adm. direktør Doug Pferdehirt.

Hever guidingen

Selskapet venter nå en inntekt i subsea-virksomheten på mellom 7,6 og 7,7 milliarder dollar i 2024, med en justert EBITDA-margin på mellom 16,5 og 17 prosent.

Tidligere guiding fra selskapet var en inntekt i subsea-virksomheten på mellom 7,2 og 7,6 milliarder dollar i 2024, med en justert EBITDA-margin på mellom 15,5 og 16,5 prosent.

Selskapet gjør ingen endringer i Surface Technologies-segmentet og venter en omsetning på mellom 1,2 og 1,35 milliarder dollar, med en justert EBITDA-margin på mellom 13 og 15 prosent.

Investeringene i drift for 2024 ventes å bli rundt 275 millioner dollar.