To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent, S&P 500 er ned 0,1 prosent mens Dow Jones stiger 0,1 prosent.

Oppdatert klokken 17.13: Dow Jones stiger 0,7 prosent, S&P 500 stiger 0,52 prosent, mens Nasdaq er opp 0,37 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,25 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,1 prosent til 18,24.

Ford

Ford stuper 13,8 prosent etter at bilprodusenten la frem sine regnskapstall for andre kvartal. Topplinjen havnet på 47,8 milliarder dollar, opp 6,2 prosent fra forrige kvartal, mens det justerte driftsresultatet havnet på 2,8 milliarder dollar, et godt stykke under forventningene på 3,7 milliarder.

Ford gjentok forventningen om at Ford Model E vil føre til et tap på 5 til 5,5 milliarder dollar i 2024.

Teknologiskrell

Onsdag var det mange som fikk seg et skikkelig støkk, da den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt hele 3,6 prosent. Store selskaper som Alphabet og Tesla stupte henholdsvis fem prosent og 12 prosent etter at de la frem sine kvartalstall.

«Med det virker det som de store teknologiaksjene, de som har drevet oppgangen i de amerikanske børsene, har møtt veggen. Analytikere vektlegger nå heller at det er store utgifter/investeringer som må til, før kunstig intelligens i det hele tatt potensielt skal kunne lønne seg», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Kort tid etter at torsdagens handel tok til stiger Tesla 1,5 prosent mens Alphabet faller 0,2 prosent. Det er også verdt å merke seg at Nvidia åpnet ned etter onsdagens nedgang på 6,8 prosent. Men har nå snudd og er opp nesten 0,9 prosent.

Makro

USAs bruttonasjonalprodukt vokste med 2,8 prosent i andre kvartal i år sammenlignet med samme periode året før, viser de første estimatene for den amerikanske økonomien. På forhånd var det ventet av konsensus at BNP-tallene ville vise en vekst på 2 prosent, ifølge Trading Economics.

235.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 20. juli, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement. Det utgjør en nedgang på 10.000 fra uken før. På forhånd ble det ventet at tallet skulle ende på 238.000.