Selger unna virksomhet

Torsdag ettermiddag opplyses det i en børsmelding om at Gjensidige selger unna sin virksomhet i Baltikum til ERGO International.

Salget skal ha en verdi på 80 millioner euro, der kjøpesummen skal bli betalt i kontanter ved fullføring av transaksjonen til to ganger bokført egenkapital.

Nordisk fokus

Transaksjonen av virksomheten vil ikke utgjøre noe stor forskjell i resultatene til Gjensidige ifølge selskapet selv, men det forventes å bli bokført et tap på 120 millioner kroner i tredje kvartal som følge av salget.

– Å skape et ledende nordisk skadeforsikringsselskap er en nøkkelprioritet for meg. Et sterkt engasjement for å forbedre lønnsomhet og vekst i Norden har vært viktig for meg fra dag én.

– Salget av virksomheten viser vårt klare fokus på de nordiske markedene, som er i tråd med vår kjernekompetanse og evner, sier konsernsjef Geir Holmgren og fortsetter:

– Dette kommer som følge av vår strategiske gjennomgang, der vi mener at denne transaksjonen skaper den beste langsiktige verdien for våre aksjonærer og gjør oss i stand til å fokusere all innsats på våre kjerneområder i Norden.