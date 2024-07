Mener Tesla skal gå nesten 13-gangeren

Den siste tiden har Tesla og CrowdStrike blitt banket ned på børsen i New York. CrowdStrike har falt over 33 prosent bare siste månedene og de siste dagene har Tesla vært svak, utenom torsdag hvor aksjen stiger over 4 prosent på børsen.

En som er på bunnfiske er Cathie Wood i Ark Invest, som skal ha kjøpt aksjene på fallene, og skal ifølge CNBC ha doblet posisjonene.

Investoren skal onsdag ha kjøpt 33.143 aksjer i Tesla for ARK Next Generation Internet ETF. Aksjen falt 12 prosent i etterkant av at selskapet rapporterte kvartalstall som ikke innfridde forventningene.

Kursmål på 2.600 dollar

Wood har lenge vært positiv til Tesla og forrige måned meldte hun at Elon Musks bilselskap skal stige til 2.900 dollar innen 2029. Nå handles Tesla-aksjen til 225 dollar og det betyr at aksjen må gå nesten 13-gangeren.

For å sette dette i kontekst vil en aksjekurs på 2.900 dollar implisere enn verdsettelse på 8 billioner dollar. Til sammenligning er Apple verdsatt til rundt 3,4 billioner.

Wood har vært optimistisk på Teslas potensielle robotaxivirksomhet, som kan stå for mer enn 50 prosent av selskapets forventede verdi i 2026.

Investorer rømmer fondet

Cybersikkerhetsleverandøren CrowdStrike slapp en oppdatering som førte til at omtrent 8,5 millioner Windows-maskiner var ute av drift og kursen har følgelig falt kraftig. En som mener man bør se gjennom dette er Cathie Wood som kjøpte 38.595 aksjer fredag og fylte på 20.219 aksjer mandag.

Wood har slitt i år og hennes flaggskip Ark Innovation ETF (ARKK) har falt mer enn 14 prosent som er langt svakere enn de amerikanske indeksene. Det har ført til at investorene rømmer fondet og FactSet melder at hun har hatt 2 milliarder dollar i utstrømminger (outflow) i år.

Investoren erkjente nylig den dårlige avkastningen i et brev til kundene, samtidig som hun gjentok sin overbevisning om at posisjonene vil levere positiv avkastning etter hvert som inflasjonen avtar og rentene faller.