Blandet på Wall Street

Onsdag falt den teknologitunge Nasdaq-indeksen hele 3,6 prosent som var den verste børsdagen siden november 2022. En svak avslutning på dagen gjorde at grafen fortsatte å peke nedover torsdag.

«Det virker som de store teknologiaksjene, de som har drevet oppgangen i de amerikanske børsene, har møtt veggen. Analytikere vektlegger nå heller at det er store utgifter/investeringer som må til, før kunstig intelligens i det hele tatt potensielt skal kunne lønne seg», skriver DNB Markets i en oppdatering.

S&P 500 falt 0,5 prosent torsdag til 5.399,28 mens teknologiindeksen Nasdaq falt 0,90 prosent til 17.181,72. Industritunge Dow Jones steg 0,22 prosent til 39.941,25.

Volatilitetsindeksen - VIX - steg over 1,7 prosent til 18,35. 10-årsrenten falt til 4,253 prosent, mens 30-årsrenten falt til 4,498 prosent.

FAANG-aksjene

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en dårlig dag på børs torsdag.

Facebook falt 1,70 prosent til 453,41 dollar.

Amazon falt 0,54 prosent til 179,85 dollar.

Apple falt 0,48 prosent til 217,49 dollar.

Netflix falt 0,30 prosent til 634,09 dollar.

Alphabet falt 3,10 prosent til 167,28 dollar.

Olje og gass

September-kontrakten på WTI-oljen steg 0,76 prosent til 78,18 dollar pr. fat, mens Brent-oljen steg 0,71 prosent til 82,29 dollar pr.fat.

Den amerikanske naturgassen falt 3,22 prosent til 2,05 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) falt 2,09 prosent til 32,01 euro/MWh.

Krypto

Bitcoin falt 1,81 prosent til 64.683,06, mens Ethereum falt 8,25 til 3.105,15.

Ford

Ford stupte over 15 prosent etter at bilprodusenten la frem sine regnskapstall for andre kvartal. Topplinjen havnet på 47,8 milliarder dollar, opp 6,2 prosent fra forrige kvartal, mens det justerte driftsresultatet havnet på 2,8 milliarder dollar, et godt stykke under forventningene på 3,7 milliarder.

Ford gjentok forventningen om at Ford Model E vil føre til et tap på 5 til 5,5 milliarder dollar i 2024.

Makro

USAs bruttonasjonalprodukt vokste med 2,8 prosent i andre kvartal i år sammenlignet med samme periode året før, viser de første estimatene for den amerikanske økonomien. På forhånd var det ventet av konsensus at BNP-tallene ville vise en vekst på 2 prosent, ifølge Trading Economics.

235.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 20. juli, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement. Det utgjør en nedgang på 10.000 fra uken før. På forhånd ble det ventet at tallet skulle ende på 238.000.