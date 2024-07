Eiendomsbaron Ivar Tollefsen har trykket på atomkappen og selger minst 1.300 utleieboliger i Oslo.

Han opprettet i fjor 32 borettslag, og nå er det boliger for salg i 18 av disse, som totalt inneholder 1.300 boliger. Flere salg kan også være på trappene. Hvis Tollefsen selger de øvrige borettslagene, vil ytterligere 900 boliger forsvinne fra leiemarkedet.

Investor Grunde Eriksen gikk på en ny kjempesmell i fjor med pengene han forvalter for seg selv, Thomas Giertsen, Torstein Tvenge og flere andre kjendiser. Regnskapet for selskapet Altitude Capital viser et verdifall på 22,6 prosent og et underskudd på 118,5 millioner kroner.

Dermed er en tredjedel av pengene borte på to år, og både Tvenge og andre aksjonærer har nå solgt seg ut.

Det har vært veldig god likviditet og stor etterspørsel i markedet for høyrenteobligasjoner i år. Det sier Henrik Høyerholt, forvalter i Alfred Bergs nordiske høyrentefond, som har oppnådd en avkastning på 7,5 prosent.

Det aller beste høyrentefondet så langt i år er imidlertid Kraft Høyrente med en avkastning på 9,7 prosent, ifølge Morningstar.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Tilbake fra sin bobilferie har han pønsket ut noe nytt som vanskelig kan forsvares. Han ønsker seg grunnrenteskatt på store internasjonale selskaper som Google og Meta.

Vedum mener at persondata som snart alle selskaper samler inn, er en naturressurs som kan beskattes ekstra. Grunnrente på persondata blir rett og slett for dumt, skriver Hegnar.

I dag kommer tall for detaljhandelen i Norge og nye, viktige inflasjonstall i USA.

Finanskalender

Makro:

Norge: Detaljhandel juni, kl. 08.00

Finland: Bedriftstillit juli, kl. 07.00

Danmark: Detaljhandel juni, kl. 08.00

Sverige: Handelsbalanse juni, kl. 08.00

Sverige: Arbeidsledighet juni, kl. 08.00

Frankrike: Forbrukertillit juli, kl. 08.45

Spania: Arbeidsledighet 2. kv., kl. 09.00

Spania: Detaljhandel juni, kl. 09.00

Italia: Bedrifts- og forbrukertillit juli, kl. 10.00

ØMU: Inflasjonsforventninger juni, kl. 10.00

Russland: Rentebeslutning, kl. 12.30

USA: Kjerne-PCE prisindeks juni, kl. 14.30

USA: Privat inntekt juni, kl. 14.30

USA: Privat forbruk juni, kl. 14.30

USA: Michigan forbrukertillit juli endelig, kl. 16.00

Annet:

DOF Group: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00