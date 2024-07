Kraftig løft for Nord-Koreas økonomi

Nord-Koreas økonomi har kommet sterkt tilbake etter våpentransaksjoner med Russland, skriver Bloomberg.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) økte med 3,1 prosent i 2023, etter å ha falt tre år på rad. Det tilsvarer også den raskeste veksten i BNP-en siden 2016.

Tettere bånd med Moskva har vært hoveddriveren; posten «tung- og kjemisk industri» økte med 8,1 prosent fra året før, ifølge Bank of Korea. Det var også et løft i produksjonen av primærmetaller, som kan inkludere jern, stål, kobber, nikkel og aluminium.

Etter Russlands invasjon av Ukraina, har Vesten anklagd Nord-Korea for å sende millionvis runder med ammunisjon, og ballistiske missiler til Russland. Det har Moskva og Pyongyang nektet for, men det rapporteres om at Nord-Korea har mottatt materialer og matvarer fra Russland som har hjulpet å stabiliserer prisene og sannsynligvis styrket produksjonen, har sørkoreanske tjenestemenn sagt til Bloomberg.

Langt bak Sør-Korea

Bruttonasjonalinntekt, nasjonens samlede inntekt, havnet på 40,9 billioner won (rundt 325 milliarder kroner). Det er kun en sekstiendedel av Sør-Korea sin BNP.

Kim Jong-un sa tidligere denne måneden at Nord-Koreas økonomi er på vei mot «klar opptur» da hans stat hevdet at en vellykket test av et nytt taktisk ballistisk missil var utført, som kunne sendes til Russland i bytte mot hjelp til å hjelpe hans regime.