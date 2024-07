Taperportefølje falt over fire prosent forrige uke

Investtech opererer med en egen hold-deg-unna-portefølje. Formålet er å vise investorer hvilke aksjer man – ifølge Investtechs analyser – bør holde seg unna. Dette kan være aksjer med høy risiko i forhold til mulig oppside, negativt teknisk bilde, negative innsidere og/eller at aksjene vurderes vesentlig svakere enn markedsindeksen.

I løpet av den seneste uken falt porteføljen 4,2 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 1,0 prosent. Det betyr at porteføljen er ned 53,9 prosent hittil i år, mens Oslo Børs har gått opp 9,4 prosent.

Ensurge Micropower

Den eneste aksjen i porteføljen som viser en positiv utvikling er Ensurge Micropower, med en oppgang på 0,4 prosent siden den ble tatt inn i porteføljen i slutten av februar.

– Det er typisk at slike aksjer svinger mye, men over tid bør aksjene i denne porteføljen underprestere. Snart faller vel Ensurge Micropower også, sier Investtech-analytiker Lars-Göran Westerberg.

Volatil aksje

Han beskriver Ensurge Micropower som ekstremt volatil, med over 80 prosent volatilitet på månedsbasis.

– Den høye volatiliteten gjør at risikoen er ekstrem med muligheter for gevinster på kort sikt, noe som gjør at mange tiltrekkes av lignende aksjer, men statistisk underpresterer altså den typen aksjer betydelig mot markedet over tid, sier Westerberg.

Utvalget i hold-deg-unna-porteføljen er basert på de tekniske indikatorene som Investtech legger mest vekt på, henholdsvis trend, formasjoner, støtte og motstand og volum. Trend er det aller viktigste, og den porteføljeansvarlige forsøker å finne aksjer som ligger i fallende trend på mellomlang eller på kort sikt.