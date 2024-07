«Arabia I», «Gunnlod» og «Norve» har fått forpliktelser for 1.779 dager og 332 millioner dollar i kontraktsinntekter inkludert kompensasjon for mobilisering og demobilisering.

«Arabia I» som fikk kontrakten suspendert tidligere i år i Saudi-Arabia har nå sikret seg en langsiktig kontrakt i Brasil, skriver Borr i meldingen. Kontrakten er på fire år pluss en fire år upriset opsjon. Kontrakten er forventet å starte i første kvartal 2025.

«Gunnlod» har mottatt et bindende tildelingsbrev fra en operatør i Malaysia. Tildelingen dekker et fast omfang på syv brønner, med en forventet varighet på 210 dager, og forventes å starte i november 2024.

«Norve» sikret en forlengelse på 109 dager med BW Energy i Gabon. Denne forlengelsen vil holde Norve kontrahert til februar 2025. Etter det vil den begynne sin neste kontrakt med Marathon Oil i Ekvatorial-Guinea.

«Disse nye tildelingene forsterker Borr Drillings evne til å sikre strategiske forpliktelser ved å utnytte vår premium flåte, sterke operasjonelle ytelse og globale fotavtrykk. Hittil i år har selskapet sikret 13 nye kontrakter som bidrar med 644 millioner dollar i kontraktsverdi, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig dagsrate på omtrent 185 000 dollar», skriver kommersiell direktør Bruno Morand i meldingen.

Den nye langsiktige tildelingen i Brasil for «Arabia I» vil være en betydelig forbedring over den forrige kontrakten med en økning i dagratene på over 60 prosent.

«Etter disse tildelingene er alle våre leverte rigger forpliktet. Basert på allerede sikrede forpliktelser og pågående forhandlinger, er vi trygge på at den nybygde "Vali" vil være kontrahert og i drift kort tid etter leveransen senere i år», avslutter Morand.