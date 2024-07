Nye makrotall løfter New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 17.324,48 poeng mens Dow Jones stiger 0,7 prosent til 40.231,95 poeng. S&P 500 stiger 0,6 prosent til 5.433,47 poeng.

Oppdatert klokken 17.50: Dow Jones stiger 1,64 prosent, mens Nasdaq klatrer 1,07 prosent. S&P 500 stiger 1,16 prosent.

Nvidia stiger 1,25 prosent mens Microsoft stiger 1,79 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,20 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,1 prosent til 17,52.

Torsdag falt teknologitunge Nasdaq 0,9 prosent, S&P 500 gikk ned 0,5 prosent mens Dow Jones klatret 0,2 prosent.

«Investorene fortsatte å flytte kapital fra de aller største selskapene på Wall Street til de litt mindre. Denne rotasjonen har pågått en stund, noe som har løftet Russell 2000 ti prosent i 2024. Rotasjoner i finansmarkedet innebærer skift i investeringsmønstre, hvor kapital flyttes mellom ulike eiendeler eller sektorer som reaksjon på økonomiske forhold og markedsdrivende faktorer», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Makro

Kjerne-PCE (personal consumption expenditure) kom inn på 2,6 prosent på årsbasis i juni, mens den var ventet å komme inn på 2,5 prosent. PCE-inflasjonen var på 2,5 prosent, en nedgang fra 2,6 prosent måneden før – og i tråd med konsensus.

PCE-tallene anses som den amerikanske sentralbanken Federal Reserves favorittindikator for prisveksten.

«Dagens PCE-deflator, en viktig inflasjonsmåler for Fed, er verdt å følge med på, men overraskelseseffekten er trolig redusert etter at vi fikk KPI-tallene to uker siden», skriver DNB Markets i en rapport.