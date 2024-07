Short-konge tiltalt for markedsmanipulasjon

Den kjente amerikanske shorthandler- og analytikeren Andrew Left og hans firma Citron Capital er tiltalt for svindel, melder det amerikanske finanstilsynet SEC fredag ettermiddag.

Left skal ha brukt sin offentlige plattform til å manipulere aksjemarkedet ved å legge frem falske og villedende uttalelser om sine anbefalinger, for så å handle mot markedsreaksjonene.

Ifølge SEC er shorthandleren tiltalt for å ha svindlet til seg 20 millioner dollar, tilsvarende om lag 220 millioner norske kroner, ved å anbefale både kort- og langsiktige handler som skulle være tilsvarende Citron Capitals posisjoner minst 26 ganger. Anbefalingene skal ha påvirket de omtalte aksjene med mer enn i gjennomsnitt 12 prosent.

Gjorde motsatt

Ifølge tiltalen skal Citron Capital ha kjøpt aksjer etter å ha anbefalt å selge, og solgt etter å ha anbefalt å kjøpe.

«Andrew Left utnyttet sine følgere ved å bygge opp tilliten og ved å få dem til å handle på falske forutsetninger slik at han raskt kunne skifte retning og tjene på prisbevegelsene etter å ha lagt frem rapportene», kommenterer SECs Los Angeles-sjef Kate Zoladz i pressemeldingen.

«Lokke-og-bytte-taktikkene vi har avdekket ga Left og hans firma 20 millioner dollar i urettmessige gevinster, og vi har til hensikt å gjøre Left og hans firma ansvarlige for deres handlinger», skriver hun videre.

Et av eksemplene som trekkes frem går ut på at Citron fortalte markedet at de ville forbli langsiktige på en aksje til prisen nådde 65 dollar. I virkeligheten begynte de umiddelbart å selge aksjen når den nådde 28 dollar.

I tillegg skal de feilaktig ha presentert Citron Research som et uavhengig forskningssenter som aldri hadde publisert informasjon om aksjer mot kompensasjon, når det viste seg at de hadde fått kompensasjon fra diverse hedgefond.

SEC mener at Citron må utføre tilbakebetalinger med renter, at Citron Capital og Left personlig får bøter, og at det blir vedtatt et forbud mot å være direktør.

Short-konge

Citron er kjent for sine shorthandler. Å «shorte» en aksje betyr i praksis å satse på at kursen faller, ved at en låner aksjer for å umiddelbart selge den mot en kontrakt på at aksjen skal gis tilbake ved en senere anledning. Da skal forhåpentligvis aksjen være billigere å kjøpe tilbake, og man har tjent på forskjellen.

Shorting er imidlertid risikabelt, da en aksje i teorien kan stige ubegrenset mye i pris.