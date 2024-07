Oppgang på Wall Street

Saken oppdateres.

Det amerikanske aksjemarkedet steg fredag. Ifølge Sam Stovall fra CFRA Research sier at fredagens oppgang kommer av at markedet har vært oversolgt, BNP-rapporten torsdag var sterkere enn ventet og at Federal Reserve vil begynne å kutte rentene.

«Dagens harmløse PCE-rapport bidro til å roe markedet», la han til.

S&P 500 steg 1,11 prosent fredag til 5.459,16 mens teknologiindeksen Nasdaq steg 1,03 prosent til 17.357,88. Industritunge Dow Jones steg 1,66 prosent til 40.599,19.

Samtidig virker det som at investorene virker å reallokere kapitalen inn i mindre selskaper. Torsdag steg Russell 2000 rundt 1,5 prosent.

«Investorene fortsatte å flytte kapital fra de aller største selskapene på Wall Street til de litt mindre. Denne rotasjonen har pågått en stund, noe som har løftet Russell 2000 ti prosent i 2024. Rotasjoner i finansmarkedet innebærer skift i investeringsmønstre, hvor kapital flyttes mellom ulike eiendeler eller sektorer som reaksjon på økonomiske forhold og markedsdrivende faktorer», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Volatilitetsindeksen - VIX - falt 11 prosent til 16,43. 10-årsrenten falt til 4,195 prosent, mens 30-årsrenten falt til 4,452 prosent.

Makro

Kjerne-PCE (personal consumption expenditure) kom inn på 2,6 prosent på årsbasis i juni, mens den var ventet å komme inn på 2,5 prosent. PCE-inflasjonen var på 2,5 prosent, en nedgang fra 2,6 prosent måneden før – og i tråd med konsensus.

PCE-tallene anses som den amerikanske sentralbanken Federal Reserves favorittindikator for prisveksten.

«Dagens PCE-deflator, en viktig inflasjonsmåler for Fed, er verdt å følge med på, men overraskelseseffekten er trolig redusert etter at vi fikk KPI-tallene to uker siden», skriver DNB Markets i en rapport.

Olje og gass

September-kontrakten på WTI-oljen falt 1,94 prosent til 76,77 dollar pr. fat, mens Brent-oljen falt 1,93 prosent til 80,78 ollar pr.fat.

Den amerikanske naturgassen falt 2,16 prosent til 1,99 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) steg 1,05 prosent til 32,35 euro/MWh.

Krypto

Bitcoin steg 4,78 prosent til 67.848,92, mens Ethereum steg 4,60 til 3.262,02.

FAANG-aksjene

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en blandet dag på børs fredag.