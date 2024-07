G20-landene uten håndfast avtale om skatt for superrike

Det kommer fram i en erklæring etter finansministermøtet i den brasilianske storbyen Rio de Janeiro, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Norge er i 2024 invitert inn som gjesteland i alliansen av verdens viktigste økonomier. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holdt før helgen åpningsinnlegget.

Det norske systemet

Vedum viste til at progressiv skatt er kjernen i det norske skattesystemet.

– Norge har et relativt høyt skattenivå, og vi gjør mye for å spre velstanden mer jevnt i befolkningen. Vi har også en formuesskatt på rike personer, sa han i innlegget.

– Folk er mer villig til å betale skatt når de stoler på at vi bruker den til å bedre velferden. Støtte til skattesystemet blir også større når de på toppen betaler sin andel, sa han videre.

Lulas håp

Håndteringen av milliardærer som lurer seg unna beskatning, sto sentralt på det to dager lange møtet Rio de Janeiro, der også G20-toppmøtet skal holdes i november.

Initiativet er høyt prioritert av Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva. Han hadde håpet på en minstebeskatning på den godt bemidlede eliten. Slutterklæringen viser imidlertid et kompromiss på et felt som har delt medlemslandene.

– Med full respekt for skattemessig suverenitet skal vi i fellesskap jobbe for å sikre at ultrarike personer skattlegges effektivt, heter det ifølge AFP.

Avvist av USA og Tyskland

– Rikdom og inntektsforskjeller undergraver økonomisk vekst og sosial samhørighet og forverrer sosiale sårbarheter, lyder erklæringen videre.

Både USA og Tyskland avviste behovet for en global avtale om skattlegging av milliardærer, mens Frankrike, Spania, Sør-Afrika, Colombia og Den afrikanske union støttet initiativet.

Det internasjonale pengefondets sjef Kristalina Georgieva ønsker G20-standpunktet velkomment og betegner det som betimelig.