Noteringen av Bill Ackmans første nye lukkede fond på over et tiår, Pershing Square USA, utsettes. Det melder New York-børsen i en børsmelding gjengitt av flere medier.

Opprinnelig skulle det nye selskapet, med ticker PNUS noteres på New York-børsen på mandag, og hente inn opp mot 25 milliarder dollar. Nå er planene skalert tilbake, og mellom 2,5 og 4 milliarder dollar skal hentes inn, til en total verdsettelse av 10 milliarder

Selskapet har siden sendt ut en melding om at noteringen vil finne sted ved et senere tidspunkt. Etter planen skal selskapet investere i mellom 12 og 24 store selskaper i Nord-Amerika med sunne vekstutsikter.

Lukkede fond kan selge er bestemt nummer aksjer under noteringen, som siden kan handles på børsen. Ofte er det ikke samsvar mellom faktiske verdier under forvaltning og verdsettelsen.

«Det er en stor sensitivitet knyttet til størrelsen av transaksjonen. I lys av lukkede fonds negative historikk, kreves det stor tillit og forsiktig analyse av investorer, for å anerkjenne at dette selskapet vil handles til et premium, noe svært få slike selskap har gjort tidligere», skrev Ackman i et brev til investorer for noen dager siden.

Hans Pershing Square har 18,7 milliarder dollar under forvaltning, per utgangen av juni. Mesteparten er i Pershing Square Holdings, et lukket fond som forvalter 15 milliarder dollar for investeringer i Europa, ifølge CNBC,

Den offentlige noteringen er en del av strategien om å kapitalisere på Ackmans enorme følgerskare i sosiale medier. Den kontroversielle hedgefondforvalteren har mer enn en million følgere på Twitter/X. Han er selv god for 9,1 mrd. dollar, ifølge Forbes.