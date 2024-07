Mener man bør kjøpe Apple før kvartalstallene

Teknologiaksjer har vært sterke det siste året og Nasdaq er opp over 20 prosent det siste og opp over 17,5 prosent hittil i år. Mange investorer har den siste tiden tatt profitt, men noen som ikke har høydeskrekk og håper på enda mer er Bank of America. De mener det er mange kjøpsmuligheter, ifølge CNBC.

Investeringsbanken sier at aksjer som Apple er svært gode gode kjøp før kvartalstall denne uken. I tillegg anbefaler de aksjer som Microsoft, Micron Technology, Shopify og Sea Limited.

Hever kursmålet før tallslipp

Nylig hevet Bank of America kursmålet på Apple til 256 dollar fra 230 dollar. De ser dermed oppside fra fredagens kurs på 217 dollar.

De fremhever at undersøkelser viser at Apples trofaste iPhone-brukere er klare til å oppgradere til produkter med AI-funksjoner og sier at merkelojalitet er avgjørende.

Analytikeren skriver videre i analysen at «de gjentar kjøpsanbefalingen basert på at de forventet en flerårig iPhone-syklus drevet av GenAI, sterk vekst i tjenester og bedrede marginer»

Hittil i år er Apple-aksjen opp over 13 prosent.

Shopify

Ifølge Bank of America er det på tide å kjøpe aksjer i den kanadiske leverandøren av nettsider for bedrifter.

Analytiker Brad Sills oppgraderte nylig Shopify til kjøp fra nøytral som følge av mer balansert vekst og marginprofil.

Videre har selskapet fått en ny finansdirektør som sier at fokuset fremover er å øke inntektene og ha bedre kapitaldisiplin som vil føre til bedrede marginer.

Analytikeren sier at Shopify ser ut til å være godt posisjonert for å fortsette å kapre andeler av e-handelsmarkedet, samtidig som det oppnår bedre skala.

Aksjen er ned rundt 23 prosent i år.

Sea Limited

Aksjene i det Singapore-baserte teknologiselskapet har steget med 61 prosent i år, men har fortsatt mer oppside, ifølge Bank of America.

Analytiker Sachin Salgaonkar oppfordret kundene til å ikke selge da han mener trender viser forbedring i selskapets gaming- og Shopee-divisjoner. Shopee er Seas e-handelsplattform i Sørøst-Asia.

«Etter vår mening er det godt posisjonert for å dra nytte av e-handelsboomen i Sørøst-Asia gitt dets stadig mer dominerende nettbaserte markedsplass (Shopee), mens ekspansjonen til Brasil tilbyr ytterligere langsiktig vekstpotensial», skriver han i analysen.»