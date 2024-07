Big Short-investorer går for gull

– Historisk sett har gull gjort det ekstremt bra, sier Vincent Daniel til CNBC.

Danny Moses, Vincent Daniel og Porter Collins er noen av mennene bak «The Big Short». De tre investorene er kjent for deres suksessfulle veddemål mot boligmarkedet før finanskrisen i 2008. Nå satser de på en ny langsiktig investering: gull.

– Jeg tror at om ett, to, tre, fem, ti år, vil du tjene mye mer penger på gull enn på amerikanske statsobligasjoner, og det tror jeg ikke vil endre seg, sier Collins.

Seawolf Capital-grunnleggeren trekker frem nylige sentralbankoppkjøp rundt om i verden og det amerikanske budsjettunderskuddet som grunner til å kjøpe det edle metallet.

– Jeg tror rett og slett ikke at amerikanerne har nok gull i porteføljen sin, sier Collins.

Rekordprising

«Vi har en stor posisjon i gull, gullgruveselskaper, sølv, platinametaller og Bitcoin. Disse understøtter vår teori om svekkelsen av dollaren. Det har vært opp- og nedturer de siste fire årene, men vi har kjøpt nesten hver eneste nedgang på veien», skrev investorene til CNBC.

Tidligere i måneden slo gullprisen rekord. På det meste var prisen 16. juli for en unse gull på 2.459 dollar. Det tilsvarer over 860.000 kroner per kilo. Den tidligere rekorden fra mai var på 2.260 dollar per unse.

Grunnlegger Danny Moses av Moses Ventures er også optimistisk på gull. Han sitter på en langsiktig investeringspost i fondet Sprott Physical Gold Trust.

Sprott Physical Gold Trust opp mer enn 16 prosent hittil i 2024.