Asia stiger kraftig etter Fed-rapport

Asia-børsene stiger mandag, etter at fredagens inflasjonsrapport fra USA styrket forventningene om et mulig rentekutt.

I Japan fyker Nikkei opp 2,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,1 prosent.

Bilprodusenten Mitsubishi Motors var blant de ledende på Nikkei-indeksen, med en oppgang på over 6 prosent. Dette skjedde etter at Nikkei Asia meldte at selskapet vil bli med i Honda-Nissan-alliansen.

I Asia vil høydepunktet denne uken være Bank of Japans pengepolitiske møte som starter 30. juli. En undersøkelse fra Reuters blant økonomer forventer at sentralbanken vil heve renten med 10 basispunkter til 0,1 prosent.

Shanghai Composite i Kina ligger flatt, Hang Seng i Hongkong klatrer 1,9 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 1,3 prosent.

I India klatrer Sensex 0,4 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,9 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,7 prosent.