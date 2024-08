Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 0,8] prosent.

Asia

Asia-børsene stiger mandag, etter at fredagens inflasjonsrapport fra USA styrket forventningene om et mulig rentekutt.

I Japan fyker Nikkei opp 2,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,1 prosent.

Bilprodusenten Mitsubishi Motors var blant de ledende på Nikkei-indeksen, med en oppgang på over 6 prosent. Dette skjedde etter at Nikkei Asia meldte at selskapet vil bli med i Honda-Nissan-alliansen.

I Asia vil høydepunktet denne uken være Bank of Japans pengepolitiske møte som starter 30. juli. En undersøkelse fra Reuters blant økonomer forventer at sentralbanken vil heve renten med 10 basispunkter til 0,1 prosent.

Shanghai Composite i Kina ligger flatt, Hang Seng i Hongkong klatrer 1,9 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 1,3 prosent.

I India klatrer Sensex 0,4 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,9 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,7 prosent.

Oljeprisen

Brent oljen med september-levering står mandag morgen i 81,45 dollar fatet, opp 0,4 prosent siden midnatt. Til sammenligning ble nordsjøoljen handlet til 81,07 dollar ved børsslutt fredag.

WTI-oljen handles til 77,36 dollar pr. fat, som tilsvarer en oppgang på 0,3 prosent siden midnatt.

Wall Street

Det amerikanske aksjemarkedet steg fredag. Ifølge Sam Stovall fra CFRA Research sier at fredagens oppgang kommer av at markedet har vært oversolgt, BNP-rapporten torsdag var sterkere enn ventet og at Federal Reserve vil begynne å kutte rentene.

S&P 500 steg 1,11 prosent fredag til 5.459,16 mens teknologiindeksen Nasdaq steg 1,03 prosent til 17.357,88. Industritunge Dow Jones steg 1,66 prosent til 40.599,19.

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en blandet dag på børs fredag.

Facebook steg 2,8 prosent til 465,87 dollar.

Amazon steg 1,5 prosent til 182,50 dollar.

Apple steg 0,2 prosent til 217,96 dollar.

Netflix falt 0,4 prosent til 631,37 dollar.

Alphabet falt 0,2 prosent til 167,00 dollar.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,4 prosent fredag.