Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent, S&P 500 stiger 0,2 prosent mens Dow Jones er relativt uforandret.

Oppdatert klokken 19.46: Dow Jones er ned 0,02 prosent, mens S&P 500 stiger 0,28 prosent. Nasdaq har den beste dagen med en oppgang på 0,39 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,16 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,5 prosent til 16,64.

McDonald's

McDonald's stiger 0,7 prosent etter at selskapet presenterte sine kvartalstall. I andre kvartal omsatte selskapet for 6,49 milliarder dollar, litt under forventningene på 6,61 milliarder dollar, mens resultatet endte på 2,02 milliarder dollar, ned fra 2,31 milliarder dollar året før.

Flere viktige kvartalspresentasjoner

«Resultatsesongen for andre kvartal fortsetter med full styrke denne uken, med fire av de aller største selskapene i verden – Microsoft, Meta Platforms, Apple og Amazon. I tillegg er det duket for et nytt rentemøte i Federal Reserve (den amerikanske sentralbanken), som er ventet å signalisere at de vil kutte styringsrenten (Fed Funds Rate) for første gang i denne syklusen i september», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Makro

Denne uken er det en rekke viktige begivenheter på kalenderen.

«Riktignok er det ikke ventet endringer i styringsrentene fra verken Fed, Bank of England eller Bank of Japan, men amerikanske arbeidsmarkedstall både tirsdag og fredag, samt inflasjons- og BNP-tall fra eurosonen, er viktige milepæler foran de neste rentemøtene i september, hvor det er ventet at flere av de store sentralbankene leverer rentekutt dersom tallene fortsetter å peke i riktig retning», skriver DNB Markets i en rapport.