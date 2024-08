Nederlandske Philips la mandag frem tall for andre kvartal som kom inn bedre enn ventet og kursen stiger kraftig på børsen. Omsetningen kom inn på 4,46 milliarder euro mot 4,47 milliarder året før. Samtidig melder selskapet om en sammenlignbar vekst i omsetning på 2 prosent på tvers av segmentene. Det skriver CNBC.

Samtidig skriver de i rapporten for andre kvartal at etterspørselen i Nord-Amerika var sterk, men at salget i Kina falt.

Philips sier at den svakere etterspørselen i Kina kommer av at landet dreier mot selvforsyning innen kritiske teknologiske produkter, inkludert innen helsevesen. Videre fremhever de også økte spenninger mellom USA og Kina. Men de påpeker at landet forblir et fundamentalt attraktivt vekstmarked.

Konsernsjefen Roy Jakobs sier at han er fornøyd med resultatet og at han har stor tro på at de vil levere på guidingen om en sammenlignbar salgsvekst på 3 til 5 prosent.

Kutter kostnader

I andre kvartal hadde Philips en EBITA-margin på 11,1 prosent. Selskapet rapporterer at de har implementert en rekke kostnadsbesparende tiltak i perioden.

Blant tiltakene er produktivtetsbesparelser på 195 millioner euro, fordelt på 57 millioner på driftsmodellen, 71 millioner på innkjøp og 67 millioner på andre programbesparelser. Siden 2022 har Philips sagt at de vil kutte antall ansatte med 10.000. Dette meldte Reuters tilsvarte 13 prosent av arbeidsstyrken.

Samtidig sa Philips at de hadde gått med på å betale 1,1 milliarder dollar under et forlik knyttet til en personskadesøksmål fra Respironics og en medisinsk overvåkningsgruppesøksmål i USA.

Forliket er knyttet til selskapets defekte søvnapnéapparater, som de begynte å tilbakekalle i juni 2021 på grunn av helsebekymringer.