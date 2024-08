Monsterutbytte for oljetradere: 154 millioner pr. hode

Vitol Group er kjent som en av verdens største uavhengige oljetradere. Mandag skriver Bloomberg at de deler ut 6,5 milliarder dollar i utbytte. I selskapet er det 450 eiere, som betyr at det er omtrent 14 millioner dollar pr. hode. Det tilsvarer 154 millioner kroner på hver.

Samtidig er det naturlig at de mer erfarne med større eierandel vil få betalt mer, de yngre får trolig noe mindre.

Bloomberg skriver videre at Vitol et overskudd på 13,2 milliarder dollar i 2023. Det er noe svakere enn i 2022, men fortsatt tregangeren av hva det var i 2021.

Videre fremgår det av artikkelen at Vitol har delt ut 25 milliarder dollar til eierne på 15 år.

Bloomberg skriver at energikrise og økt volatilitet har vært positivt for de store tradinghusene. De fire største privateide husene; Vitol, Trafigura, Mercuria og Gunvor har tjent 50 milliarder dollar netto de siste to årene. Til sammenligning tjente de kun 6,8 milliarder dollar i 2018 og 2019.