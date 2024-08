Blandet på Wall Street

Det brede markedet steg mandag i New York. Denne uken blir travel med flere store selskaper som legger frem tall for andre kvartal, samt rentemøte for den amerikanske sentralbanken.

«Resultatsesongen for andre kvartal fortsetter med full styrke denne uken, med fire av de aller største selskapene i verden – Microsoft, Meta Platforms, Apple og Amazon. I tillegg er det duket for et nytt rentemøte i Federal Reserve, som er ventet å signalisere at de vil kutte styringsrenten (Fed Funds Rate) for første gang i denne syklusen i september», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

S&P 500 steg 0,08 prosent mandag til 5.463,57 mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,0,7 prosent til 17.370,2. Industritunge Dow Jones falt 0,12 prosent til 40.540,13.

Volatilitetsindeksen - VIX - steg 0,55 prosent til 16,47. 10-årsrenten falt til 4,17 prosent, mens 30-årsrenten falt til 4,42 prosent.

FAANG-aksjene

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en blandet dag på børs mandag.

Facebook steg 0,01 prosent til 465,71 dollar.

Amazon steg 0,38 prosent til 183,20 dollar.

Apple steg 0,13 prosent til 218,24 dollar.

Netflix falt 0,70 prosent til 626,96 dollar.

Alphabet steg 1,51 prosent til 169,53 dollar.

McDonald's

McDonald's steg over 3,5 prosent etter at selskapet presenterte sine kvartalstall. I andre kvartal omsatte selskapet for 6,49 milliarder dollar, litt under forventningene på 6,61 milliarder dollar. Resultatet var 2,02 milliarder dollar, ned fra 2,31 milliarder dollar året før.

Olje og gass

September-kontrakten på WTI-oljen falt 1,71 prosent til 75,84 dollar pr. fat, mens Brent-oljen falt 1,65 prosent til 79,79 ollar pr.fat.

Den amerikanske naturgassen steg 2,20 prosent til 2,05 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) steg 4,69 prosent til 33,87 euro/MWh.

Krypto

Bitcoin falt 1,23 prosent til 67.322,00, mens Ethereum steg 1,41 til 3.318,50.