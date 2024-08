Bredt børsfall i Asia

Asia-børsene falt tirsdag i forbindelse med at Bank of Japan startet sitt todagers pengepolitiske møte. Når møtet avsluttes onsdag, er det forventet at sentralbanken vil heve styringsrenten og redusere sine kjøp av japanske statsobligasjoner.

Økonomer som Reuters har spurt, forventer at Bank of Japan vil øke styringsrenten til 0,1 prosent, opp fra det nåværende intervallet på mellom 0 til 0,1 prosent.

I Japan faller Nikkei 0,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,6 prosent.

Shanghai Composite faller 0,5 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,6 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller hele 1,1 prosent.

I India klatrer Sensex 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,5 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,1 prosent.