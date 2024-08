Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0] prosent.

Asia

Asia-børsene falt tirsdag i forbindelse med at Bank of Japan startet sitt todagers pengepolitiske møte. Når møtet avsluttes onsdag, er det forventet at sentralbanken vil heve styringsrenten og redusere sine kjøp av japanske statsobligasjoner.

Økonomer som Reuters har spurt, forventer at Bank of Japan vil øke styringsrenten til 0,1 prosent, opp fra det nåværende intervallet på mellom 0 til 0,1 prosent.

I Japan faller Nikkei 0,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,6 prosent.

Shanghai Composite faller 0,5 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,6 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller hele 1,1 prosent.

I India klatrer Sensex 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,5 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,1 prosent.

Oljeprisen

Brent oljen med september-levering står tirsdag morgen i 79,48 dollar fatet, ned 0,4 prosent siden midnatt. Til sammenligning ble nordsjøoljen handlet til 80,84 dollar ved børsslutt mandag.

WTI-oljen handles til 75,48 dollar pr. fat, som tilsvarer en nedgang på 0,4 prosent siden midnatt.

Wall Street

Det brede markedet steg mandag i New York. Denne uken blir travel med flere store selskaper som legger frem tall for andre kvartal, samt rentemøte for den amerikanske sentralbanken.

S&P 500 steg 0,08 prosent mandag til 5.463,57 mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,0,7 prosent til 17.370,2. Industritunge Dow Jones falt 0,12 prosent til 40.540,13.

Volatilitetsindeksen - VIX - steg 0,55 prosent til 16,47. 10-årsrenten falt til 4,17 prosent, mens 30-årsrenten falt til 4,42 prosent.

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en blandet dag på børs mandag.

Facebook steg 0,01 prosent til 465,71 dollar.

Amazon steg 0,38 prosent til 183,20 dollar.

Apple steg 0,13 prosent til 218,24 dollar.

Netflix falt 0,70 prosent til 626,96 dollar.

Alphabet steg 1,51 prosent til 169,53 dollar.

Oslo Børs

Mandag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,8 prosent før den sluttet på 1.445,27 poeng.

Equinor steg 0,4 prosent til 286,00 kroner, mens Aker BP steg 0,1 prosent til 258,50 kroner. Vår Energi endte ned 2,0 prosent til 34,58 kroner. Det er verdt å merke seg at aksjen ble handlet eks. utbytte på 1,184 kroner.

Offshorerederiet DOF Group, hvor John Fredriksen er største eier, fikk oppjustert kursmålet fra Carnegie til 150 kroner fra 120 kroner pr. aksje etter oppkjøpet av Maersk Supply Service.

«DOF var allerede vårt toppvalg i sektoren, men Maersk Supply-avtalen tilfører en ny dimensjon til aksjehistorien» sa analytiker Erik Aspen Fosså i Carnegie til Finansavisen. Aksjen steg 6,3 prosent til 113,70 kroner.

Det John Fredriksen-kontrollerte tankrederiet Frontline har steget mer enn 30 prosent på børs i år, mandag steg aksjen ytterligere 3,5 prosent til 268,50 kroner. En annen shippingaksje som steg var containerrederiet MPC Container Ships, som endte opp 5,0 prosent til 22,40 kroner.