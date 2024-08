Slik investerer ultrarike kinesere

Kinas ultrarike befolkning, definert som personer med en nettoformue på minst 30 millioner dollar, forventes å øke med nesten 50 prosent i løpet av få år. En ny formuerapport fra Knight Frank konkluderer med at antall ultrarike kinesere vil øke fra 98.551 i 2023 til 144.897 innen 2028, selv om Kinas økonomi møter motvind og veksten har avtatt.

Forvalterne i Knight Frank beskriver den nåværende investeringsstrategien til de velstående kineserne som konservativ. Likevel er det mange som har fått øynene opp for luksussegmentet i boligmarkedet.

Satser på luksus i Shanghai

– Det har vært en merkbar økning i transaksjoner innen luksuseiendomssektoren i Shanghai, sier James Macdonald, leder for kinesisk analyse hos det globale eiendomsfirmaet Savills, til CNBC.

Macdonald understreker at Kina har lempet på flere restriksjoner på eiendomskjøp, noe som har ført til en økning i nye eiendommer i høye prisklasser i sentrumsnære områder, for å møte den økte etterspørselen.

– Luksusboliger, spesielt i Shanghai, har vært en god investering for personer med høy nettoformue, og rike familier, de siste årene på grunn av deres knapphet, sier Sam Xie, kinesisk analysesjef hos CBRE, til CNBC.

Stor pågang

Ifølge Xie økte transaksjonsvolumet for nybygde boliger priset til minst 2,75 millioner dollar pr. enhet med 38 prosent år for år i første kvartal 2024. Xie bemerket at 40 prosent av disse kjøperne var innbyggere i Shanghai.

Luksusprosjekter som Arbour i Shanghais velstående shoppingdistrikt Xin Tian Di, Greentowns The Bund Garden og Shanghai Arch i finansdistriktet Lujiazui, skal ha blitt utsolgt umiddelbart ved lansering.

– I det nåværende investeringsklimaet representerer luksusboliger i Shanghai en god måte å bevare formue og likviditet på, spesielt for ultrarike personer, sier Stephen Pau, investeringssjef i Hefeng Family Office.

Kapitalbevaring

Andre investeringsklasser, som det bredere eiendomsmarkedet og kinesisk noterte aksjer, er ikke like populære blant de ultrarike.

Mange rike kinesere er opptatt av kapitalbevaring, og foretrekker lavrisikoprodukter som amerikanske statsobligasjoner, spesielt etter å ha opplevd tap i eiendom og innenlandske aksjer.