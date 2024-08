Gjeldstrøbbel for inkassogigant

En stor gruppe obligasjonseiere i Intrum forbereder seg på å blokkere en restrukturering av selskapets gjeld på 5,4 milliarder euro, tilsvarende 64,2 milliarder norske kroner. Dette skjer etter at selskapet skal ha blitt truet med nedskrivninger av egne eiendeler, skriver Financial Times.

Intrum er det største inkassoselskapet i Europa, og har de siste årene pådratt seg enorm gjeld gjennom oppkjøp av senere misligholdte lån i perioder med lave renter. Etter at rentemarkedet snudde, og selskapets gjeld etter hvert forfaller, har inkassoselskapet selv møtt problemer med økte renter.

For to uker siden kunngjorde inkassoselskapet at det hadde inngått en avtale med en majoritetsandel av obligasjonseierne om restrukturering av gjelden. Intrums usikrede obligasjoner skulle byttes ut med fire serier med nye obligasjoner, til 90 prosent opprinnelig verdi.

De nye obligasjonene skulle ha forfall en gang mellom 2027 og 2030. I tillegg ble obligasjonseierne tilbudt 10 prosent av selskapets aksjekapital som et incentiv, skriver Financial Times.

Intrum er notert på Stockholmsbørsen, og har steget med over 50 prosent siden avtalen ble annonsert 11. juli.

Misnøye blant obligasjonseierne

Over halvparten av obligasjonseierne signerte en bindende avtale med selskapet.

Flere av obligasjonseierne som eier gjeld som forfaller i 2025 og ventet på kommende betalinger, er imidlertid svært misfornøyde med denne løsningen.

Nærstående til obligasjonseierne påpeker at gjelden med forfall i 2024 er betalt, og at de ønsker en tilsvarende løsning for sin egen utestående gjeld. En av disse skal også ha uttalt at Intrums tilbud «ikke respekterer den tidsmessige prioriteten» til de kortsiktige obligasjonene.

Chapter 11 neste?

Nå har obligasjonseierne signert en samarbeidsavtale for å stoppe den annonserte avtalen.

For å gjennomføre avtalen må Intrum sannsynligvis gjennom en juridisk restruktureringsprosess, enten gjennom en britisk ordning eller den amerikanske Chapter 11-ordningen.

De misfornøyde obligasjonseierne er overbevist om at de har nok støtte til å forhindre den første restruktureringsfasen via den britiske ordningen.

Den britiske ordningen krever godkjenning fra omtrent tre fjerdedeler av långiverne. Chapter 11-ordningen vil imidlertid være lettere å gjennomføre, da den kun krever enighet fra to tredjedeler av långiverne.

Personer nær Intrum har påpekt at selskapet var trygg på at det kunne implementere avtalen. De formidler videre at restruktureringen har fått mer støtte etter at selskapet kunngjorde at 50,1 prosent av obligasjonseierne hadde signert den bindende avtalen. Vedkommende legger likevel til at selskapet søker støtte fra andre obligasjonseiere.

Intrum ønsker å «betydelig redusere belåningen, forlenge løpetiden og støtte langsiktig bærekraftig vekst», uttalte selskapet i forbindelse med kunngjøring av avtalen.

Houlihan Lokey er rådgiver for Intrum, mens Lazard er rådgiver for gruppen av obligasjonseiere som er imot avtalen. Alle parter har nektet å kommentere saken til Financial Times.