Pfizer knuser forventningene

Tirsdag presenterte legemiddelgiganten Pfizer sine andrekvartalstall, noe som bidrar til å sende aksjen opp over én prosent i førhandelen. Samtidig valgte ledelsen å øke guidingen takket være et omfattende kostnadskuttprogram, bedre enn forventede salg av sin Covid-antivirale pille Paxlovid og et godt salg av produkter som ikke er relatert til Covid.

Forventer bedre tider

Pfizer forventer nå en justert inntjening på 2,45-2,65 dollar pr. aksje for regnskapsåret 2024, opp fra den tidligere guidingen på 2,15-2,35 dollar pr. aksje. Samtidig har inntektsprognosen blitt hevet til intervallet 59,5 til 62,5 milliarder dollar, opp fra de tidligere forventningene på 58,5 milliarder til 61,5 milliarder dollar.

Resultatene kommer mens Pfizer prøver blidgjøre Wall Streets etter den raske nedgangen i salget av selskapets Covid-produkter. Etterspørselen etter deres vaksine og antivirale pille Paxlovid falt kraftig etter at verden la pandemien bak seg.

Kostnadskutt

Oktober 2023 lanserte Pfizer et bredt kostnadskuttprogram som har som mål å levere minst fire milliarder dollar i besparelser innen utgangen av 2024. Ifølge CNBC har selskapet også annonsert en separat flerårsplan for å redusere kostnadene, hvor den første fasen av programmet forventes å levere 1,5 milliarder dollar i besparelser innen 2027.

Pfizer satser også knallhardt på å behandle kreft etter oppkjøpet av Seagen til 43 milliarder dollar, eller 472 milliarder kroner, i fjor.

Innfrir forventningene

I andre kvartal fikk Pfizer et justert resultat på 0,60 dollar pr. aksje, godt over forventningene på 0,46 dollar pr. aksje, mens omsetningen endte på 13,28 milliarder dollar, samtidig som markedet ventet en omsetning på 12,96 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Omsetningsveksten på to prosent er den første topplinjeinntekten siden fjerde kvartal 2022, da Covid-inntektene toppet seg.